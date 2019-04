Cibo a domicilio, da Icardi a Bonucci: i calciatori che non danno la mancia

26/04/2019

La protesta social di un gruppo di rider, i fattorini in bici o scooter che consegnano il cibo a domicilio, coinvolge anche il mondo del calcio: il gruppo Facebook "Deliverance Milano" ha pubblicato la lista dei vip che non danno la mancia alla consegna del cibo ordinato via app e nell'elenco figurano molti calciatori. Da Mauro Icardi (assieme alla moglie-agente Wanda Nara) a Danilo D'Ambrosio passando per Leonardo Bonucci, Cristian Abbiati, Paolo Cannavaro, Gonzalo Higuain e Philippe Mexes sono tante le conoscenze, vecchie e attuali, della Serie A.