Chivu: "Parma pronto a lottare e a fare qualcosa in più"

"Questa squadra è pronta a lottare: negli ultimi giorni, nelle ultime settimane e nell'ultimo mese e mezzo, la squadra ha sentito anche da parte mia quello che ci vuole per avere la giusta mentalità che ci vuole per quanto riguarda quelle che sono le ambizioni personali ma anche del Parma. La nostra voglia è di rimanere in questa categoria, accettiamo il momento che viviamo e mi sembra che più o meno ultimamente abbiamo iniziato a capire e accettare il fatto che per salvarsi bisogna aumentare un po' i giri, bisogna fare di più sotto tutti i punti di vista perché con il bello, secondo me, non ci si salva". Così l'allenatore del Parma Cristian Chivu durante la conferenza stampa di presentazione della trentesima giornata di campionato contro il Verona. "Ci vuole un mix di determinazione, di cattiveria, di agonismo, di fame, di voglia di aggiungere sempre qualcosina in più, poi soprattutto nell'essere la miglior variante di noi stessi non solo quando arriva la partita ma anche durante la settimana, perché io pretendo tanto anche durante il quotidiano. Mi sembra che la squadra stia reagendo - ha aggiunto - e lo abbia capito. La reazione sia a Monza che con il Torino c'è stata, come nella prima gara della mia gestione contro il Bologna, che ora le sta vincendo tutte, quindi, non è stata una partita semplice, però ovvio che poi le partite sono diverse e bisogna calarsi in quella che è la realtà di una squadra che sta lottando per la salvezza".