Chivu: "Contro Juve sempre una vittoria bella, siamo felici"

"Siamo felici per i tifosi, oggi sono stati veramente meravigliosi. Ma pensavamo all'importanza della nostra classifica, dobbiamo ancora fare cinque partite e dobbiamo fare altri punti per essere sicuri di rimanere in questa categoria". Lo ha detto il tecnico del Parma Cristian Chivu ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto in casa contro la Juventus. "Contro la Juve è sempre una vittoria bella, bisogna prenderla ed essere felici - ha aggiunto - La Serie A non è mai semplice a prescindere dall'avversario che affronti. I ragazzi si sono calati subito in questa realtà di mettere l'anima, il cuore e la testa e capire i momenti della partita".