Chivu chiude il caso Calhanoglu: "Gliel'ho impedito io, lo volevo con noi lunedì"

"Come sta Calhanoglu? Ha iniziato anche lui da lunedì, si allena da una settimana col gruppo senza vincoli. È a disposizione". Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A col Parma. "Sono arrivate voci dalla Turchia e vorrei fare chiarezza sul fatto che non sia andato a vedere i compagni lunedì - ha aggiunto -: il problema sono stato io, ho fatto allenamento al pomeriggio tardi e ci tenevo che fosse dentro, altrimenti gli avrei dato una giornata di riposo per mandarlo a vedere la partita. Gli ho impedito io di andare a vedere i suoi compagni".