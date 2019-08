E' l'addio di David Luiz a tenere banco nella prima conferenza stampa di Frank Lampard, nuovo tecnico del Chelsea, in vista dell'esordio in Premier contro il Manchester United. "Nell'ultima settimana abbiamo avuto conversazioni schiette, perché lo conosco bene. E siamo giunti alla conclusione che era giusto per lui andar via - ha raccontato il manager dei blues - Non ci sono stati scioperi o liti, solo chiacchierate oneste. Il giorno in cui non si è allenato è stata una decisione che ho preso io perché eravamo nel mezzo di queste conversazioni ed era abbastanza chiaro il modo in cui stavano andando". A far storcere il naso ai tifosi è stata anche la decisione di cedere il calciatore brasiliano all'Arsenal, una diretta concorrente del Chelsea. "Non si può sempre decidere, dipende dalle situazioni. Era vicino alla scadenza - ha chiarito Lampard - A quel punto era abbastanza chiaro ciò che David voleva, ed era l'Arsenal. E' un buon giocatore, è andato in una rivale, ma sono cose che sono già accadute prima e che accadranno di nuovo".