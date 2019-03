Chapecoense: sopravissuto al disastro aereo, muore giocando a calcetto

Facebook

Chapecoense, i superstiti tornano in Brasile Il terzino destro della Chapecoense Alan Ruschel e il giornalista Rafael Henzel, due dei sopravvissuti al tragico incidente aereo del 29 novembre scorso, hanno lasciato l'ospedale San Vicente di Rio Negro, in Colombia, per imbarcarsi su un volo con destinazione finale Chapeco, nello stato brasiliano di Santa Catarina.



Ruschel e Henzel tornano in Brasile accompagnati dal medico ortopedico della 'Chape' Carlos Mendonca. Era tornato in Brasile un altro calciatore della squadra che avrebbe dovuto giocare la finale della Coppa Sudamericana, il 24enne portiere Jackson Follmann, subito ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. Qui subirà una nuova operazione alla colonna vertebrale, mentre i medici hanno escluso nuove operazioni alla gamba destra che gli è già stata parzialmente amputata in Colombia.



Nella sciagura del volo LaMia diretto a Medellin sono morte 71 delle 77 persone a bordo. L'unico superstite brasiliano che si trova ancora in Colombia è il difensore Neto, svegliatosi dal coma nella notte tra sabato e domenica scorsa e al quale solo ieri e' stato detto cosa è successo ai suoi compagni. Lui non ricordava nulla dell'incidente, ma ha raccontato alla moglie e al dottor Mendonca di esserselo sognato la sera prima di viaggiare per la Colombia e che per questo avrebbe voluto non partire più. >