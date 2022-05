Real Madrid, Modric esulta dopo il Manchester City: "Metodo Pintus"

Tra i segreti del Real Madrid che va in finale di Champions League dopo l'ennesima rimonta stagionale c'è anche Antonio Pintus: il preparatore italiano era tornato (prima esperienza dal 2016 al 2019) nel club spagnolo la scorsa estate, subito dopo aver vinto lo scudetto con l'Inter e in seguito all'addio di Conte. "Metodo Pintus" urla Luka Modric negli spogliatoi dopo il 3-1 al Manchester City, prima di dargli un bacio in testa.