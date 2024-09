Milan-Liverpool, rabbia sugli spalti: fischi e cori pesanti dalla Curva

© Getty Images

E' durissima la contestazione dei tifosi rossoneri dopo la sconfitta col Liverpool all'esordio stagionale in Champions League. A venti minuti dal termine, con la squadra sotto 3-1, i supporter presenti hanno rinunciato a incitare i giocatori e iniziato a lasciare lo stadio. Nell'impianto sono rimasti invece gli ultrà e dalla Curva hanno cominciato ad arrivare fischi e cori pesantissimi ( "Fuori i c..." e "Ci avete rotto il c..") contro gli uomini di Fonseca. Alla fine della partita la squadra è andata sotto la Curva: l'unico assente era Leao, rientrato immediatamente negli spogliatoi.