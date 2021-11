Messias, una notte da favola: "Dedico il gol a chi ha creduto in me"

"Il gol lo dedico alla mia famiglia e ai miei amici in Brasile, a chi è creduto in me". La 'favola' di Junior Messias è tutta nel finale del Wanda Metropolitano: al debutto in Champions League firma la vittoria del Milan contro l'Atletico Madrid e tiene vive le speranze di qualificazione agli ottavi dei rossoneri. Solo qualche anno fa faceva il fattorino con consegne casa per casa di elettrodomestici e il calcio era soltanto un hobby: dopo il suo arrivo in Italia nel 2013 iniziò a giocare nel campionato amatoriale UISP. Fu l'ex allenatore del Torino Ezio Rossi che lo notò e lo portò al Casale in Serie D: da allora la scalata fino alla Serie A e a una notte da protagonista assoluto in Champions League.