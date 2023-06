Manchester City, De Bruyne: "Nessuno crede che sarà facile"

VERSO CITY-INTER

Il belga alla vigilia della finale di Istanbul: "Più rilassati arriviamo a questa finale contro l'Inter, e più possibilità avremo di vincere la Champions"

"Magari qualche volta noi non siamo così brillanti, o l'avversario gioca meglio, come ci è successo in passato. Capita e bisogna accettarlo. Certo, è una vigilia speciale. Ma secondo me la chiave sarà questa: più rilassati arriviamo a questa finale contro l'Inter, e più possibilità avremo di vincere la Champions". Lo ha detto il centrocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne, in una intervista a Repubblica alla vigilia della finale di Istanbul contro i nerazzurri. "Non puoi arrivare in finale di Champions League se non sei una grandissima squadra. L'Inter ha vinto tanto in Italia. Hanno i loro schemi precisi, il loro stile, sanno fare molto bene il loro gioco, lo sappiamo. Noi invece abbiamo le nostre armi e penseremo a fare un gol in più. Nessuno del City pensa che sarà una partita facile, affatto. Abbiamo il 50% di possibilità a testa di vincere la coppa".

"Se ho sentito il mio connazionale Lukaku? Non l'ho più sentito, sin dall'ultima partita insieme con il Belgio (28 marzo contro la Germania, ndr). Siamo stati entrambi molto impegnati. Romelu è uno dei miei migliori amici nel calcio, ci conosciamo da quando avevo 13 anni. Ma riparleremo dopo la finale a questo punto…".

In questa vigilia così speciale impossibile non pensare alla finale persa due anni fa con il Chelsea: "Non mi sono mai rotto niente in carriera, ma dalla finale del 2021 sono uscito col naso rotto e una commozione cerebrale. Spero proprio che stavolta vada diversamente. Non penso che faremo niente di diverso da allora - ha aggiunto - Probabilmente rispetto a due anni fa ci sarà qualche cambiamento, ma non credo che me ne accorgerei: è passato del tempo, ho anche una figlia in più da allora. Cercherò di rilassarmi, di prepararmi come faccio di solito prima di ogni partita. E di essere pronto".

