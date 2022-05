Liverpool, Klopp: "Prenotiamo già l'hotel per la prossima finale di Champions"

QUI LIVERPOOL

Il tecnico dei Reds: "Abbiamo fatto più tiri e Courtois è stato il migliore in campo, ma nell'unica statistica che conta il Real ha fatto meglio di noi"

Terza finale di Champions persa per Jurgen Klopp che con il suo Liverpool, a Parigi, ha perso 0-1 contro il Real Madrid pur dominando la partita: "Non è un risultato incredibile - ha commentato il tecnico dei Reds - è un normale risultato di calcio. Abbiamo fatto molti più tiri e molti di questi in porta, ma la statistica decisiva è a favore del Real Madrid".

"Il Real ha segnato un gol, noi no. Purtroppo è molto semplice e altrettanto duro, ma ci tocca rispettarlo".

Migliore in campo del match il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois con nove parate di cui alcune incredibili: "Quando il portiere è il migliore in campo vuol dire che qualcosa non va per l'altra squadra. Ha fatto tre parate incredibili, ma mi sarebbe piaciuto avere più occasioni così nitide. Nel finale abbiamo fatto troppi cross senza senso".

Nonostante la delusione della sconfitta in finale, Jurgen Klopp non perde l'ottimismo: "Rispetto al 2018 vedo che ho una squadra molto forte e destinata a tornare qui. La prossima finale sarà ad Istanbul e prenotiamo già l'hotel".