L'Italia sogna l'en plein europeo: mai 7 squadre alla fase ad eliminazione diretta

OBIETTIVO

A un turno dalla fine dei gironi di Champions ed Europa League, le squadre italiane possono sognare l'en plein: Roma qualificata da prima del girone, Juventus e Milan già passate con ambizioni di primato dei rispettivi gruppi, ad Atalanta, Lazio e Napoli manca un punto per passare alla fase ad eliminazione diretta mentre il destino dell'Inter dipenderà anche da fattori esterni ma resta ancora uno scenario realizzabile. Fare sette su sette in Europa sarebbe una grande iniezione di fiducia per tutto il movimento, una cosa che non accadeva dal 2015/16 eppure a suo modo unica nella storia italiana nelle coppe moderne. Getty Images

Cinque stagioni fa furono Juventus e Roma a qualificarsi agli ottavi di Champions League, prima di venire eliminate rispettivamente da Bayern Monaco e Real Madrid, mentre Napoli, Lazio (retrocessa per aver perso ai playoff di Champions contro il Bayer Leverkusen) e Fiorentina si fecero strada ai sedicesimi di Europa League. Gli azzurri e i viola però uscirono subito per mano di Sporting Lisbona e Tottenham, i biancocelesti arrivarono sino agli ottavi per poi perdere contro lo Sparta Praga.

Nel 2011/12, invece toccò a Inter, Milan e Napoli superare i gironi di Champions prima di uscire contro Marsiglia (agli ottavi), Arsenal (quarti) e Chelsea (ottavi). La Lazio andò avanti in Europa League ma poi venne eliminata ai sedicesimi dall'Atletico Madrid, andò un po' meglio all'Udinese che arrivò sino agli ottavi prima di uscire contro l'AZ Alkmaar. In quella stessa stagione i bianconeri erano retrocessi in Europa League per aver perso i playoff Champions contro l'Arsenal mentre la Roma fu eliminata direttamente ai playoff di Europa League dallo Slovan Bratislava.

Insomma, se tra una settimana saremo qui a parlare di sette italiane passate alla fase ad eliminazione diretta delle coppe europee sarebbe una doppia prima volta: sia perché non siamo mai riusciti ad andare oltre i gironi con più di cinque squadre, sia perché quest'anno ci arriverebbero tutte senza nessuna retrocessione o uscita ai playoff. L'auspicio è che poi almeno una formazione italiana arrivi in fondo, visto che sia nel 2011/12 che nel 2015/16, nessuna andò oltre i quarti...