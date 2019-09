Inter, Marotta ci crede: "Ora con la famiglia Zhang gli obiettivi sembrano raggiungibili"

LE PAROLE

Beppe Marotta esalta la famiglia Zhang e Antonio Conte. L'amministratore delegato dell'Inter guarda con fiducia al futuro: "L'arrivo della famiglia Zhang ha rivitalizzato l'ambiente e gli obiettivi sembrano raggiungibili. Ma il percorso è molto lungo, stiamo recuperando posizioni su posizioni". Il top player è in panchina: "Conte è un vincente e ha vinto con una Juventus meno forte di quella attuale".

L'Inter sta vivendo un ottimo momento: "Siamo contenti del modello che abbiamo creato all'Inter, con l'allenatore. Siamo in una fase altamente interlocutoria in Serie A. Ma la squadra sta rispondendo alle indicazioni dell'allenatore e siamo molto contenti. La società ha centrato l'obiettivo di creare una struttura competente. Steven Zhang è molto appassionato, sta entrando giorno dopo giorno nei meccanismi di una società calcistica e questo è di stimolo per noi. E così la presenza del padre in questi giorni. Puntiamo sempre al massimo".

In questi giorni si deciderà anche il futuro di San Siro: "Dibattito molto aperto, se ne sta occupando Antonello. Inter e Milan vogliono assolutamente creare struttura idonea per queste migliaia e migliaia di tifosi ma in un clima di ospitalità. Prenderemo la decisione migliore".