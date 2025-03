Inter, Inzaghi esalta Bastoni: "È un top mondiale ma si è sacrificato. Thuram sente ancora dolore"

Simone Inzaghi è soddisfatto per la vittoria contro il Feyenoord che ipoteca la qualificazione ai quarti di Champions League. "Sono stati bravi, non era semplice in uno stadio non semplice dove sapevamo che c'era da soffrire - ha spiegato l'allenatore dell'Inter ai microfoni di Amazon Prime Video -. La squadra non ha sofferto tanto, però quando era il momento siamo stati uniti. Sappiamo che c'è una gara di ritorno tra sei giorni, in mezzo c'è una partita di campionato. Queste sono le insidie, però sono molto soddisfatto".