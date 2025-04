Champions League, Inter e Bayern fanno la conta degli infortuni verso il match di ritorno

A Kompany per il match casalingo mancavano Neuer, Upamecano, Davies, Ito, Pavlovic, Coman e Musiala. Il portiere ha avuto una ricaduta del problema al polpaccio accusato nella gara d'andata degli ottavi e i tempi del suo recupero si sono allungati, anche se Urbig ha dato prova di avere le carte in regola per sostituirlo; sicuri assenti al ritorno sono Davies (rottura del crociato e stagione finita), Musiala (strappo muscolare, anche per lui stagione praticamente finita), Upamecano (operato per un problema alla cartilagine del ginocchio sinistro e fuori a lungo) e Ito (frattura del metatarso del piede destro). Ad avere qualche speranza dovrebbero essere Coman e Pavlovic: l'attaccante francese ex Juve è alle prese con un'infiammazione al piede sinistro, può tornare a disposizione in qualsiasi momento, ma l'ultima volta che è sceso in campo era l'11 marzo quindi difficilmente potrà essere in campo dal 1'. Il centrocampista tedesco di origine serba era tornato ad allenarsi dopo un'assenza legata a una mononucleosi infettiva, per lui ci sono buone possibilità di rientro, anche se vale lo stesso discorso di Coman essendo fermo da inizio marzo.