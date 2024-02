Champions League: Inter-Atletico Madrid, ultime notizie e probabili formazioni

alle 21 su mediaset

Andata degli ottavi di finale a San Siro, super sfida tra gli ex compagni Inzaghi e Simeone: diretta alle 21 su Canale 5 e su Sportmediaset.it

La Champions League dell'Inter riparte dall'andata degli ottavi di finale: a San Siro arriva l'Atletico Madrid dell'ex Diego Pablo Simeone, una sfida che andrà in onda su Canale 5 e Sportmediaset.it alle 21. Con la classifica di Serie A che recita un importante +9 e +11 su Juventus e Milan, i nerazzurri sono chiamati a confermare anche la propria attitudine europea, sottolineata dalla finale raggiunta lo scorso anno e più in generale dal gradimento per il modo di giocare che la squadra di Simone Inzaghi sta ottenendo da più fronti. Ma non sarà per nulla facile: i Colchoneros, reduci dal 5-0 al Las Palmas, sono diventati più offensivi di un tempo e restano avversario scorbutico, decisamente ostico da affrontare.

INTER-ATLETICO MADRID, LE ULTIME SULLE FORMAZIONI Il bel 4-0 contro la Salernitana ha confermato i piani di Inzaghi anche per la partita di stasera, il turnover iniziale è stato minimo ma le sostituzioni a gara in corso e il progressivo abbassarsi di ritmo della gara - già in ghiacciaia dopo il primo tempo - hanno concesso di fare quelle rotazioni necessarie a riproporre contro l'Atletico la formazione titolare, al netto dell'assenza forzata di Acerbi sostituito da de Vrij. Rientra a sinistra Dimarco, rientra a destra pure Darmian che resta avanti a Dumfries nelle gerarchie. Con Lautaro (12 gol in Champions con la maglia nerazzurra) che punta Cruz (13) e Adriano (14), è da segnalare una certa allergia dell'Atletico alle trasferte in Italia visto che ne ha vinte solo 5 su 18: le statistiche però ricordano che ha vinto entrambe quelle giocate a San Siro, che erano state contro il Milan visto che l'unico precedente contro l'Inter risale alla Supercoppa Uefa 2010/11, vinta dai Colchoneros. L'Inter giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa di Andy Brehme.

La Champions per l'Atletico resta competizione con peso specifico alto in questa stagione, visto che nella Liga la squadra è a 11 punti di distanza dal Real capolista e con il quarto posto minacciato dall'Athletic Bilbao. La tradizione recente in Europa, però, è lontana dagli anni 2013-2017 quando l'Atletico aveva giocato due finali e una semifinale: dal 2018 in avanti i Colchoneros non hanno mai superato i quarti di finale, addirittura la scorsa stagione avevano chiuso quarti il girone venendo eliminati subito. A sorpresa Simeone recupera Morata, pur non lanciandolo subito dall'inizio, e si affida al suo 5-3-2 con due possibili variazioni: a sinistra Reinildo, davanti Llorente con Griezmann.

INTER-ATLETICO MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vedi anche Champions League Inter, Thuram: "Serve serietà, Inzaghi sempre sincero. Lautaro un top mondiale"