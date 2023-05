Inter, Acerbi: "Ansia ma positiva. Se non passiamo, stagione di m...."

INTER, ACERBI: "SE ESCI, STAGIONE DI M..."

"Se pensiamo anche solo che abbiamo l'uno per cento in più di passare il turno faremmo un grossissimo errore ma noi non siamo così. Non siamo per niente sicuri, anche dopo l'andata abbiamo esultato ma non troppo. Tutto è ancora in ballo, bisogna avere l'approccio giusto e non perdere l'equilibrio" spiega Acerbi. Il rischio eliminazione cambierebbe volto alla stagione e il difensore non lo nascondere: "Se non passi, è una stagione di m... basta una partita per trasformare l'annata non in un fallimento ma quasi. Sin qui è una buonissima stagione".