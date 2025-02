Feyenoord, Bosschaart: "Abbiamo buone possibilità di passare, se ce la faremo aprirò una birra"

A livello di giocatori Bosschaart recupera una pedina importante: "Sostanzialmente la squadra è rimasta la stessa. Quinten Timber è fuori, ma per il resto non ci sono grandi cambiamenti. La buona notizia è che Calvin Stengs è di nuovo disponibile e potrà giocare alcuni minuti. Per noi come club e come staff è fantastico avere di nuovo un giocatore con le sue qualità in squadra. Ha mezz'ora nelle gambe".