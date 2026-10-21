Champions League: super Nico Paz, che show del Como! United travolto 4-1

All’intervallo i Red Devils inseguono, ma le cose per la squadra di Carrick nella ripresa peggiorano: al 49’ il 2-0 del Como arriva, con Nico Paz che apparecchia per la conclusione precisa di Douvikas. L’argentino non è contento con gol e assist, e al 57’ firma anche il tris: galoppata solitaria sulla destra, rientra ancora sul suo magico sinistro e buca Lammens per la terza volta, la sua seconda personale. Show terminato? Altroché: Fabregas getta nella mischia Kaiki nei tre dietro la punta e il brasiliano è subito decisivo al 76’, quando crossa dalla sinistra per l’incornata vincente sul secondo palo di Jacobo Ramón, che vale il 4-0. Arriva soltanto nel finale il gol della bandiera dei Red Devils, l’ex Bologna Zirkzee scatta sul filo del fuorigioco e buca Butez con il destro per il definitivo 4-1 al 91’. Il Como sale a 6 punti in classifica, con due vittorie (su Lipsia e United) e la sconfitta in trasferta in casa del Feyenoord. Secondo ko in tre partite di Champions per lo United, e ora la panchina di Carrick traballa (con Antonio Conte in agguato).