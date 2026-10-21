Champions League: super Nico Paz, che show del Como! United travolto 4-1

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È un Como da favola al Sinigaglia, nella terza giornata di Champions League: i lariani strapazzano il Manchester United 4-1 e fanno segnare la seconda vittoria europea in tre appuntamenti. Pronti via e dopo due minuti i padroni di casa passano subito in vantaggio: al secondo minuto Nico Paz decide di aprire le marcature sia del match che sue personali in Europa con una meraviglia di sinistro a girare imparabile per Lammens. Anche dopo la rete segnata i lariani continuano a dominare la gara, Douvikas va vicino al raddoppio da ottima posizione dopo la mezzora.
All’intervallo i Red Devils inseguono, ma le cose per la squadra di Carrick nella ripresa peggiorano: al 49’ il 2-0 del Como arriva, con Nico Paz che apparecchia per la conclusione precisa di Douvikas. L’argentino non è contento con gol e assist, e al 57’ firma anche il tris: galoppata solitaria sulla destra, rientra ancora sul suo magico sinistro e buca Lammens per la terza volta, la sua seconda personale. Show terminato? Altroché: Fabregas getta nella mischia Kaiki nei tre dietro la punta e il brasiliano è subito decisivo al 76’, quando crossa dalla sinistra per l’incornata vincente sul secondo palo di Jacobo Ramón, che vale il 4-0. Arriva soltanto nel finale il gol della bandiera dei Red Devils, l’ex Bologna Zirkzee scatta sul filo del fuorigioco e buca Butez con il destro per il definitivo 4-1 al 91’. Il Como sale a 6 punti in classifica, con due vittorie (su Lipsia e United) e la sconfitta in trasferta in casa del Feyenoord. Secondo ko in tre partite di Champions per lo United, e ora la panchina di Carrick traballa (con Antonio Conte in agguato).
IL TABELLINO
Como-Manchester United 4-1
Como (4-2-3-1): Butez; Couto (dal 35’ st Smolcic), Ramón, Kempf, Valle; Perrone (dal 35’ st Dossena), Milla; Da Cunha (dal 24’ st Kaiki), Nico Paz (dal 35’ st Ricci), Baturina (dal 19’ st Caqueret); Douvikas. All. Fabregas. A disp. Sanchez, Ginelli, Liberali.
Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, de Ligt (dal 34’ st Amass), Maguire, Mazraoui; Mount, Santos (dal 1’ st Baleba); Mbeumo (dal 40’ st Lacey), Tielemans, Cunha (dal 1’ st Diallo); Fernandes (dal 22’ st Zirkzee). All. Carrick. A disp. Heaton, Darlow, Kamason, Armer, T. Fletcher, J. Fletcher, Thompson.
Arbitro: Jablonski (Germania).
Marcatori: 2’ e 57’ Nico Paz (C), 49’ Douvikas (C), 76’ Ramón (C), 91’ Zirkzee (M).
Ammoniti: Kempf (C); Santos (M), Baleba (M), Lacey (M).
GLI OPTA FACTS
- Il Como è solo la 2ª squadra italiana a battere il Manchester United con almeno 3 gol di scarto nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo il Milan (due volte, 4-0 il 14 maggio 1958 e 2-0 il 2 maggio 2007).
- Nico Paz (22 anni e 43 giorni), ha superato Lautaro Martínez (22 anni e 97 giorni contro lo Slavia Praga nel novembre 2019), ed è salito al quarto posto della classifica degli argentini più giovani che hanno realizzato la loro prima marcatura multipla in UEFA Champions League, dopo Javier Saviola (19 anni e 359 con il Barcellona nel dicembre 2001), Sergio Agüero (20 anni e 106 giorni con l'Atlético Madrid nel settembre 2008) e Lionel Messi (20 anni e 241 giorni con il Barcellona nel febbraio 2008).
- Nico Paz (22 anni e 43 giorni) è il secondo giocatore più giovane a realizzare una marcatura multipla per una squadra italiana contro un'avversaria inglese in UEFA Champions League (dal 1992/93), dopo Stevan Jovetic (19 anni, 331 giorni) contro il Liverpool nel 2009.
- Nico Paz (22 anni e 43 giorni) è diventato solo il secondo sudamericano più giovane a trovare la via del gol in Champions League contro il Manchester United, dopo Lionel Messi (21 anni e 337 giorni nella finale del 2009).
- Nico Paz (22 anni e 43 giorni) è diventato il centrocampista argentino più giovane a segnare almeno un gol e a servire almeno un assist nella stessa partita di UEFA Champions League - battuto il precedente record di Pablo Aimar (22 anni e 333 giorni con il Valencia contro il Basilea il 2 ottobre 2002).
- Nico Paz (22 anni e 43 giorni) è il secondo giocatore più giovane a partecipare a tre gol (2 gol, 1 assist) in una partita di Champions League contro una squadra inglese, dietro solo ad André Silva del Porto nel dicembre 2016 (21 anni e 31 giorni contro il Leicester). È inoltre il più giovane argentino a partecipare a tre gol in una gara di Champions League dai tempi di Lionel Messi nell'aprile 2009 contro il Bayern Monaco (21 anni e 288 giorni).
- Tasos Douvikas è diventato solo il quinto giocatore negli ultimi 10 anni a segnare almeno un gol in ciascuna delle prime tre presenze in UEFA Champions League, dopo Erling Haaland (nel 2019/20), Sébastien Haller (nel 2021/22), Giacomo Raspadori (nel 2022/23) e Brais Méndez (nel 2023/24).
- Tasos Douvikas del Como è il terzo giocatore a segnare in ognuna delle prime tre partite di una squadra in UEFA Champions League, raggiungendo Alessandro Del Piero della Juventus nel 1995/96 e Julio Rossi del Basilea nel 2002/03.
- Jacobo Ramón del Como ha segnato per la prima volta alla sua quarta presenza in Champions League; a 21 anni e 288 giorni, è diventato il più giovane spagnolo a segnare in Champions League contro il Manchester United.
- Il Como è diventata la prima squadra italiana a vincere entrambe le prime due partite casalinghe in assoluto in UEFA Champions League dalla Lazio (1999/00).
- Il Como è diventata la 77ª squadra diversa ad affrontare il Manchester United in Coppa dei Campioni/Champions League, ma la prima tra queste a vincere il primo confronto diretto contro i Red Devils con più di due gol di scarto.
- Il Manchester United (al 1' contro l'Atletico Madrid e al 2' contro il Como) è la terza squadra a subire un gol nei primi due minuti in due partite consecutive di UEFA Champions League, dopo lo Spartak Mosca (due volte, nel 2000/01 e nel 2006/07) e il Bayer Leverkusen (2015/16).
- Il Como ha completato 594 passaggi stasera, il dato più alto per una squadra in una partita di Champions League contro il Manchester United dal Barcellona nell'aprile 2019 (725).