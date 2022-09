Dinamo Zagabria, tifosi devastano Milano: assalto al "porchettaro", scontri e denunce

GLI INCIDENTI

Incidenti prima e dopo la partita di Champions con il Milan: un croato ferito al gluteo

© Getty Images Incidenti e scontri prima e dopo la partita di Champions League tra Milan e Dinamo Zagabria disputata mercoledì a San Siro. Oltre 2500 tifosi croati, braccio destro in alto, magliette nere e alcuni di loro armati di bastoni e coltelli, hanno invaso Milano e causato non pochi problemi. A farne le spese, come si può vedere nel video sotto, anche un "porchettaro", preso d'assalto e vittima della folle violenza dei "Blue Bad Boys". Tantissimi i denunciati e tra i croati anche un tifoso accoltellato al gluteo e non in pericolo di vita.

IL BILANCIO DELLA POLIZIA

"A mezz’ora dall’inizio della partita di calcio Milan-Dinamo Zagabria valida per la Champions League, il bilancio della polizia di Stato è di 36 tifosi croati accompagnati in questura per identificazione dei quali 23 sono stati denunciati a vario titolo - recita una nota dalla questura - Il dispositivo di sicurezza predisposto da via Fatebenefratelli partecipato anche dall'arma dei carabinieri, della guardia di finanza e, per i profili di competenza, dalla polizia locale, è stato dislocato in città a presidio degli obiettivi sensibili e lungo il percorso che da Citylife ha portato circa 4mila supporters croati allo stadio Meazza monitorati anche dall’elicottero del 2° Reparto volo della polizia di Stato. Verso le 16.20, le forze dell’ordine sono intervenute in via Capecelatro dove due tifosi ospiti sono stati aggrediti da persone incappucciate e uno dei due è stato portato in codice verde presso l’ospedale San Carlo. Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi ha, al momento, già emesso 19 Daspo della durata di un anno nei confronti di altrettanti tifosi ospiti e 1 di due anni per un cittadino croato trovato in possesso di sette coltelli.

Vedi anche Milan Milan, Pioli: "Nuovo step positivo, ma possiamo crescere ancora e sognare" Incidenti e scontri si sono verificati anche al termine del match. I due gruppi di tifosi, armati di bastoni, sono più volte venuti a contatto in zona piazza Axum. Soltanto l'intervento della polizia, che ha anche utilizzato i lacrimogeni, ha evitato il peggio. Tredici ultras croati sono stati bloccati e accompagnati in questura. Non si segnalano feriti.

L'ASSALTO AL "PORCHETTARO"