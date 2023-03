Chelsea, Potter sfida il Dortmund: "Sono ottimista, vogliamo imporci"

VERSO CHELSEA-DORTMUND

Il tecnico del Chelsea ha parlato alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Dortmund a Stamford Bridge

Il Chelsea di Graham Potter deve ribaltare lo 0-1 subito a Dortmund nell'andata degli ottavi di Champions League. "Sarà una grande partita, entusiasmante, una serata speciale a Stamford Bridge, davvero non vediamo l'ora - ha caricato l'ambiente alla vigilia Potter -. Abbiamo pensieri positivi, vogliamo imporci su un avversario di prim'ordine che sta vincendo sempre in Bundesliga. Ma penso soltanto a quanto importante sia per la società e per noi raggiungere i quarti di finale, e quindi daremo il massimo".

Ma Potter, visto il cammino non esaltante dei Blues in campionato e il peso di assenze come quella degli infortunati Kanté e Thiago Silva, sente anche il peso della pressione: "Vista la posizione in cui siamo - ha commentato -, la pressione è sempre benvenuta. Fantastico essere in corsa per entrare fra le prime otto d'Europa". Chelsea-Dortmund sarà visibile in esclusiva Mediaset su Canale 5 e in streaming su SportMediaset.it.

Vedi anche Champions League Champions League: martedì Chelsea-Borussia Dortmund su Canale 5 e in streaming sul sito

Joao Felix, acquisto invernale del Chelsea, può essere il protagonista contro il Dortmund: "Siamo molto contenti di lui - sottolinea il manager dei londinesi -, le sue qualità sono evidenti e il fatto che sappia ricoprire diversi ruoli è un aspetto ottimo".