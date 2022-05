Champions, Villarreal-Liverpool 2-3: Reds in finale, a Klopp basta la ripresa

VILLARREAL-LIVERPOOL 2-3

All'Estadio de la Ceramica la squadra di Emery parte forte con Dias e Coquelin, poi gli uomini di Klopp ribaltano il risultato con Fabinho, Luis Diaz e Mané

Il Liverpool "rischia", ma stacca il pass per la finale di Champions League 2021-2022. Dopo il 2-0 di Anfield, la squadra di Klopp vince 2-3 col Villarreal nel ritorno della semifinale e aspetta il secondo round di Real-City per sapere chi dovrà incontrare nell'ultimo atto del torneo a Parigi. All'Estadio de la Ceramica nel primo tempo il "Sottomarino Giallo" parte forte e spaventa i Reds con i gol di Dias (3') e Coquelin (41'). Nella ripresa poi il Liverpool reagisce e, complice un Rulli disastroso, ribalta tutto grazie a Fabinho (62'), Luis Diaz (67') e Mané (74'). Nel finale espulso Capoue.

LA PARTITA

Nonostante 45' da sogno del Villarreal, niente sorprese all'Estadio de la Ceramica. Tra Liverpool e Villarreal è la corazzata di Klopp ad avere la meglio e a volare in finale dopo un primo tempo da brividi nel secondo round contro la banda di Emery. Troppo ampio il divario tecnico tra i Reds e il "Sottomarino Giallo" per ribaltare tutti i pronostici nel doppio confronto. Una differenza che in campo ha scavato un solco profondo tra le squadre nella ripresa a Vila-Real. Dopo il 2-0 di Anfield, del resto, nel ritorno al Villarreal serviva un'impresa clamorosa per ribaltare tutto. E contro questo Liverpool fare imprese per 90' non è cosa semplice. Soprattutto se nel mirino dei Reds c'è ancora un poker da favola: Champions, Coppa di Lega, FA Cup e Premier League. Troppo per pensare di poter minare irreparabilmente le certezze, i meccanismi e la qualità dei Reds.

Dopo il turnover col Newcastle, all'Estadio de la Ceramica Klopp si affida all'artiglieria pesante per il secondo atto col Villarreal e in attacco si presenta col tridente Salah-Mané-Diogo Jota. A caccia dell'impresa e con Danjuma nemmeno in panchina, Emery invece davanti cambia tutto e punta sul tandem Gerard Moreno-Dia. Spinto dal pubblico, il Villarreal parte fortissimo e dopo nemmeno tre minuti va a bersaglio. A sbloccare la gara ci pensa Dia, pescato perfettamente in mezzo all'area da Capoue dopo una dormita in marcatura di Robertson. Gol che rompe subito l'equilibrio e infiamma l'Estadio de la Ceramica. A ritmi alti e senza la solita pressione del Liverpool sui portatori sono gli uomini di Emery a fare il match in mediana e ad attaccare la profondità sugli esterni. Un sinistro di Parejo dal limite finisce largo, poi Robertson respinge un colpo di testa di Gerard Moreno. Occasioni a cui i Reds replicano con un tiraccio di Keita e una ripartenza velenosa di Salah sprecata da Diogo Jota. Alto e aggressivo, il Villarreal ringhia sulle punte di Klopp e riconquista palla rapidamente. Impreciso negli appoggi e in difficoltà nell'impostazione da dietro, il Liverpool invece fatica a macinare il solito gioco e arranca. Dopo l'ennesima palla persa in mediana da Keita & Co., Allison esce a valanga su Lo Celso e il Var lascia correre nonostante le proteste degli spagnoli. Proteste che non distraggono il Sottomarino Giallo dall'obiettivo. In pressione, la squadra di Emery raddoppia infatti i conti approfittando di un'altra chiusura troppo morbida di Robertson e di un colpo di testa preciso di Coquelin su perfetto assist di Capoue. Rete che alla fine di un primo tempo tutto di marca spagnola annulla lo svantaggio di Anfield e rimette la qualificazione in discussione.

La ripresa inizia con un cambio. A caccia di spinta e intesità, Klopp leva Diogo Jota e getta nella mischia Luis Diaz. Mossa che aumenta la pressione dei Reds e cambia l'inerzia del match. Un tiro di Alexander-Arnold deviato si stampa sulla parte alta della traversa, poi Luis Diaz non centra la porta con una mezza rovesciata al volo in area. In spinta, il Liverpool cambia passo e attacca con più cattiveria. Atteggiamento che dopo un'ora di gioco, complice anche un errore di Rulli, porta al gol di Fabinho che rimette la qualificazione nelle mani degli uomini di Klopp. Rotto il ghiaccio, infatti, il Liverpool torna a essere il solito Liverpool e a spingere. Pescato col contagiri da Alexander-Arnold, Luis Diaz pareggia i conti di testa infilando la palla ancora tra le gambe di Rulli, poi tocca a Mané chiudere il discorso qualificazione in contropiede dopo un altro svarione in uscita del portiere del Villarreal. Tre errori e tre colpi che affondano il "Sottomarino Giallo" e insieme all'espulsione di Capoue nel finale lanciano i Reds verso la decima finale di Champions della sua storia. La terza negli ultimi cinque anni della gestione Klopp. Tutto con un poker da sogno ancora nel mirino.

LE PAGELLE

Coquelin 6,5: parte largo in fase di non possesso, ma quando il Villarreal spinge si piazza tra le linee per dare sbocco alla manovra in verticale e andare a rimorchio di Gerard Moreno e Dia. Raddoppia di testa con precisione

Dia 6,5: prende il posto di Danjuma e dopo tre minuti si fa trovare pronto al centro dell'area avviando e concludendo l'azione del primo gol

Albiol 6,5: ringhia su tutti quelli che passano dalle sue parti e tiene alta la linea difensiva del Villarreal con esperienza e personalità. Grande chiusura nel primo tempo su Diogo Jota, poi si arrende insieme al resto della squadra

Rulli 4,5: serata da dimenticare che spegne le speranze di rimonta del Villarreal. Ci mette lo zampino in tutte le reti del Liverpool: due palloni sotto le gambe e un'uscita sbagliata

Diogo Jota 5: nel primo tempo non la vede mai. Nell'unica occasione per puntare la porta si fa chiudere da Albiol in campo aperto. Klopp lo leva nell'intervallo

Luis Diaz 7: entra al posto di Diogo Jota e il Liverpool cambia passo. Più presente in area, intraprendente e attivo nella costruzione. Subito più pericoloso sottoporta e poi la zuccata del 2-2

Mané 6: Nel primo tempo va al trotto ed è troppo impreciso e disordinato tatticamente. Nella ripresa il Liverpool aumenta i giri e firma il tris che chiude il discorso qualificazione

Salah 5,5: poco brillante nell'uno contro uno e ispirato in campo aperto. Troppo confusionario con la palla tra i piedi e spesso fuori dal gioco

Villarreal-Liverpool: le foto del match



















































IL TABELLINO

VILLARREAL-LIVERPOOL 2-3

Villarreal (4-4-2): Rulli 4,5; Foyth 6, Albiol 6,5 (34' st Aurier sv), Pau Torres 6, Estupiñán 6 (34' st Trigueros sv); Lo Celso 6, Parejo 6, Capoue 6, Coquelin 6,5 (23' st Pedraza 5,5); Gerard Moreno 5,5 (23' st Chukwueze 5,5), Dia 6,5 (34' st Alcacer sv).

A disp.: Asenjo, Jorgensen, Mario Gaspar, Iborra, Pena, Mandi, Moi Gomez. All.: Emery 6

Liverpool (4-3-3): Alisson 6,5; Alexander-Arnold 6,5, Konaté 5,5, Van Dijk 5,5, Robertson 5 (35' st Tsimikas sv); Keita 6 (35' st Henderson sv), Fabinho 6,5, Thiago Alcántara 5,5 (35' st Jones sv); Salah 5,5, Diogo Jota 5 (1' st Luis Diaz 7), Mané 6,5.

A disp.: Kelleher, Milner, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Origi, Matip, Elliot. All.: Klopp 6

Arbitro: Makkelie

Marcatori: 3' Dia (V), 41' Coquelin (V), 17' st Fabinho (L), 22' st Luis Diaz (L), 29' st Mané (L)

Ammoniti: Lo Celso, Pau Torres (V)

Espulsi: 40' st Capoue (V) - doppia ammonizione



LE STATISTICHE

Il Liverpool è diventato il primo club inglese in assoluto a raggiungere la finale di Coppa dei Campioni/Champions League, FA Cup e Coppa di Lega nella stessa stagione.

Il Liverpool ha raggiunto la sua 10ª finale di Coppa dei Campioni/Champions League, diventando la quarta squadra a raggiungere questo traguardo, dopo Real Madrid (16), Bayern Monaco (11) e Milan (11).

L'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp ha raggiunto la finale di Champions League per la quarta volta, nessun tecnico ha fatto meglio nella competizione (quattro anche per Alex Ferguson, Carlo Ancelotti e Marcello Lippi).

Sadio Mané ha segnato 15 gol con il Liverpool nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League, eguagliando Frank Lampard (con il Chelsea) come il giocatore con il maggior numero di reti nelle fasi a eliminazione diretta della competizione per una squadra inglese.

Fabinho ha segnato il suo primo gol in Champions League da marzo 2017, con il Monaco contro il Manchester City, 1875 giorni fa.

Solo Thomas Muller (21) e Kylian Mbappé (19) hanno fornito più assist in tutte le competizioni in questa stagione nei cinque grandi campionati europei di Trent Alexander-Arnold (18).

Con i suoi due assist nei primi 45 minuti contro il Liverpool, Étienne Capoue è diventato il primo giocatore del Villarreal a servire due passaggi vincenti nella stessa partita di Champions League.

Boulaye Dia e Francis Coquelin hanno entrambi realizzato la loro prima rete in assoluto in Champions League; questa è stata la prima volta in cui due giocatori hanno segnato il loro primo gol in assoluto Champions League in una semifinale con la stessa squadra dal 15 aprile 1998, Philippe Leonard e Robert Spehar con il Monaco contro la Juventus.

La rete di Boulaye Dia dopo 2 minuti e 51 secondi è la più rapida che il Liverpool ha subito dall’inizio di una partita di Champions League da aprile 2018, quando Gabriel Jesus è andato a segno con il Manchester City dopo appena 1 minuto e 57 secondi.

Boulaye Dia è diventato il secondo giocatore senegalese a segnare in una semifinale di Champions League, dopo Sadio Mané del Liverpool.