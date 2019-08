Champions, sorteggi playoff: Ajax "fortunato", più dura per il Porto

All'Ajax è andata bene, un po' meno al Porto. A Nyon sono stati effettuati i sorteggi dei playoff di Champions League che determineranno le ultime sei partecipanti alla fase a gironi. Quasi tutte le caselle in realtà dovranno essere ancora riempite, visto che al momento solo Young Boys e Slavia Praga sono certe di andare in campo il 20/21 e il 27/28 agosto. Le altre squadre saranno impegnate prima nel terzo turno di qualificazione: se faranno fuori il Paok, gli olandesi l'anno scorso semifinalisti troveranno Apoel o Qarabag, mentre il Porto, che ha già lo scoglio Krasnodar da superare, dovrà vedersela con Olympiacos o Basaksehir.