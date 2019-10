Champions League: la situazione dei gironi al giro di boa

CHAMPIONS LEAGUE

Nonostante la pesante sconfitta dell'Atalanta, dopo la terza partita dei gironi di Champions League l'Italia può comunque sorridere: le tre vittorie di Juventus, Napoli e Inter fanno sorridere il bilancio ma, ognuna con diverse percentuali, tutte le nostre squadre possono ancora sognare di approdare agli ottavi di finale. Negli altri gruppi Psg e Bayern solide al comando, molto equilibrio nei gironi G e H.

GRUPPO A (Psg 9 punti, Real Madrid 4, Bruges 2, Galatasaray 1)

Le vittorie di Psg e Real Madrid ristabiliscono almeno in parte le aspettative: i parigini saldamente primi, i blancos riagguantano almeno il secondo posto. Bruges e Galatasaray teoricamente ancora in corsa ma se la squadra di Zidane ingrana...

GRUPPO B (Bayern 9 punti, Tottenham 4, Stella Rossa 3, Galatasaray 1)

Situazione simile alla precedente: il Bayern a bottino pieno, il 5-0 del Tottenham regala ossigeno a Pochettino che comunque vede la Stella Rossa vicina mentre l'Olympiacos fanalino di coda ha anche un calendario molto difficile all'orizzonte.

GRUPPO C (Manchester City 9 punti, Dinamo Zagabria 4, Shakhtar 4, Atalanta 0)

L'Atalanta rimane a quota zero ma, se battesse Dinamo e Shakhtar (in trasferta) nelle partite di "ritorno" terrebbe aperta la porta sicuramente per l'Europa League ma anche per un insperato secondo posto. La prossima partita, ancora con il Manchester City, potrebbe ammazzare mentalmente i nerazzurri, che devono tenere alta la tensione sino alla fine sperando che la squadra di Guardiola faccia bottino pieno con le altre rivali.

GRUPPO D (Juventus e Atletico Madrid 7 punti, Lokomotiv Mosca 3, Bayer Leverkusen 0)

Le vittorie di Juve e Atletico hanno indirizzato ancor di più il destino del girone: per il primo posto sarà probabilmente decisivo il secondo scontro diretto del 26 novembre, sperando che i bianconeri non debbano mangiarsi le mani per la rimonta subita al Wanda Metropolitano. La Lokomotiv per l'Europa League, il Leverkusen sembra già fuori da tutto.

GRUPPO E (Napoli 7 punti, Liverpool 6, Salisburgo 3, Genk 1)

La vittoria all'esordio sul Liverpool tiene il Napoli ancora primo, la testa del girone passa ovviamente dallo scontro diretto del 27 novembre ma azzurri e Reds sono - come da previsione - le favorite per i primi due posti. Salisburgo e Genk per l'Europa League.

GRUPPO F (Barcellona 7 punti, Inter e Borussia Dortmund 4, Slavia Praga 1)

La vittoria a San Siro era il primo tassello per l'Inter, ora deve completare il quadro vincendo in casa del Borussia Dortmund. In caso di pareggio, considerando che è obbligatorio in ogni caso battere lo Slavia Praga in trasferta (a San Siro fu solo pareggio), bisogna sperare che il Barcellona faccia il suo dovere con le altre avversarie e guardare la differenza reti negli scontri diretti.

GRUPPO G (Lipsia 6 punti, Zenit e Lione 4, Benfica 3)

Situazione equilibrata, sono tutti in corsa per merito delle recenti vittorie di Lipsia e Zenit, entrambe per 2-1 a testimonianza di come le differenze tra le quattro squadre siano risicate (e anche la differenza reti è lì a testimoniarlo). Probabilimente il gruppo più incerto degli otto.

GRUPPO H (Ajax e Chelsea 6 punti, Valencia 4, Lilla 1)

Il pareggio del Valencia ha delineato le prime due posizioni ma Ajax e Chelsea sono tutt'altro che tranquille, anche perché il prossimo turno prevede proprio lo scontro diretto: dopo il colpo londinese in Olanda, Lampard ha l'occasione di sorpassare i lancieri col Valencia che in casa col Lilla sogna il secondo posto.

