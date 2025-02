Champions League, ecco il pallone della fase a eliminazione diretta

Il design celebra lo status di Monaco come porta d'accesso alle Alpi bavaresi e affianca le stelle della Champions League in bianco a esagoni in color verde e rame, in accenno ai colori dei tetti e dei palazzi tipici della città. All'interno dei pannelli verde e rame, piccole grafiche rievocano le immagini più famose della Baviera: le Alpi, il Leone del Palatinato, le stelle alpine, la Waldlerhaus, il Giardino Inglese e il luppolo, prodotto tipico della regione.