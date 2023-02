Champions League, ottavi di finale: il Borussia Dortmund supera il Chelsea, colpo Benfica a Brugge

CHAMPIONS LEAGUE

I gialloneri trionfano all’andata per 1-0 grazie alla rete di Adeyemi. I portoghesi vincono 2-0 in Belgio

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nell’andata degli ottavi di finale di Champions League arriva la vittoria casalinga del Borussia Dortmund, che supera il Chelsea 1-0. Per i tedeschi decisiva la rete in coast to coast di Adeyemi al 63’. Nell’altra partita vittoria in trasferta per il Benfica, corsaro in Belgio per 2-0 sul Club Brugge. A decidere la gara le reti di Joao Mario su rigore (51’) e David Neres (88’). Le partite di ritorno andranno in scena il 7 marzo.

BORUSSIA DORTMUND – CHELSEA 1-0

Il primo incontro tra Borussia Dortmund e Chelsea è in favore dei tedeschi: al Sigal Iduna Park finisce 1-0. Nella prima frazione di gioco partono arrembanti gli ospiti, ma con il passare del tempo il BVB aumenta la pressione e alza il baricentro. L’unico lampo nei primi quarantacinque minuti arriva al 15’, con Thiago Silva che segna l’1-0 blues, annullato perché realizzato tramite tocco di mano (ammonizione per il difensore brasiliano del Chelsea). Al duplice fischio la gara è ancora a reti bianche. Nella ripresa il ritmo dei gialloneri non scende e la pressione resta la chiave del match. I padroni di casa passano in vantaggio al 63’, con il coast to coast di Adeyemi, che attraversa tutto il campo, salta Enzo Fernandez e Kepa e chiude insaccando col sinistro. I londinesi non perdono tempo e si spingono subito alla ricerca del pari, andandoci vicinissimi al 77’ con la conclusione di Koulibaly salvata sulla linea da Emre Can. Nel finale la partita si innervosisce, con un parapiglia che coinvolge alcuni giocatori e membri delle panchine. Finisce 1-0, con la qualificazione ancora tutta da decidere, nella partita di ritorno a Stamford Bridge.

CLUB BRUGGE – BENFICA 0-2

Colpo del Benfica, vittorioso 2-0 in casa del Club Brugge. I padroni di casa iniziano molto meglio, facendo valere il fattore campo e cercando di innescare Noa Lang con continuità. Dopo la prima metà del primo tempo i portoghesi iniziano a prendere le misure, cominciando a gestire meglio il possesso della sfera. All’intervallo il tabellino recita 0-0. A inizio ripresa gli ospiti trovano il gol del vantaggio, siglato dall’ex Inter Joao Mario al 51’ su calcio di rigore. I padroni di casa faticano a trovare la quadra per cercare il pareggio, con alcuni tentativi più di inerzia che altro. Nel finale di gara gli ospiti raddoppiano, mettendo un timbro importante sulla qualificazione: all’88’ è il brasiliano Neres a rubare palla in trequarti e incrociare con il mancino, che vale il 2-0 finale. Vince il Benfica, con un 2-0 importante in vista della partita di ritorno.