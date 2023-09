Champions League, il City può centrare il bis: ma occhio alle "sorprese" Inter e Napoli

TUTTE LE POSSIBILITA' DI VITTORIA

Stando alle previsioni Opta, la squadra di Guardiola ha grandi possibilità di alzare al cielo di Wembley la seconda "Coppa dalle grandi orecchie" consecutiva. Ma le italiane sono pronte a dire la loro

La Champions League è ormai alle porte e i campioni in carica del Manchester City sono i maggiori indiziati per alzare anche a Wembley la "Coppa dalle grandi orecchie". I Citizens, secondo le previsioni di Opta, sono infatti i favoriti con una probabilità di vittoria del 38,9%. Bayern Monaco (10,9%) e Arsenal (8,7%) sono le rivali più accreditate per strappare il titolo dalle mani degli uomini di Pep Guardiola. Subito dietro il Real Madrid (6%) e due italiane: l'Inter, finalista dell'ultima edizione, ha il 5,7% di possibilità mentre il Napoli il 4,3%.

Il Milan si piazza "solo" al quindicesimo posto di questa speciale classifica con l'1,3% di possibilità di alzare l'ottava Champions della sua storia. Poche sono anche le opportunità per le altre tre rivali dei rossoneri nel difficilissimo girone F col Newcastle all'1,6%, il Psg all',14% e il Borussia Dortmund all'1,3%.

Discorso diverso invece per i quarti di finale: Inter e Napoli avrebbero rispettivamente il 46,5% e il 42,4% di possibilità di raggiungere l'obiettivo mentre il Milan solo il 23,5%. La Lazio, infine, risulta leggermente favorita sul Feyenoord (52,8% vs 50,9%) per il passaggio agli ottavi insieme all'Ajax.