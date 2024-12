Champions League: il Barcellona espugna Dortmund, l'Arsenal aggancia il terzo posto

ATLETICO MADRID-SLOVAN BRATISLAVA 3-1

L’Atletico Madrid parte forte al Metropolitano, riuscendo a schiacciare lo Slovan Bratislava nella propria area di rigore fin da subito. Il pressing dà i suoi frutti al 16’, quando Julian Alvarez porta avanti i Colchoneros con un meraviglioso destro all’incrocio dei pali: l’argentino trova così il suo quarto gol in cinque partite, mantenendo una media incredibile in questa Champions. Gli slovacchi provano quindi a rispondere con Barseghyan, già in gol contro il Milan: questa volta a fermarlo è però la traversa. L’Atleti si porta allora sul 2-0 al 42’, grazie all’incornata vincente di Griezmann. Il risultato cambia ancora in avvio di secondo tempo, quando l’arbitro assegna un rigore per un fallo di Lenglet su Strelec: l’ex Spezia e Reggina non sbaglia dal dischetto, accorciando sul 2-1 al 51’. A rimettere due gol di margine tra le squadre ci pensa allora ancora Griezmann cinque minuti più tardi: doppietta per Le Petit Diable, in un momento di forma strepitoso. I padroni di casa sfiorano pure il poker in un paio di occasioni nel finale, legittimando la propria superiorità in campo. L’Atletico Madrid sale così a 12 punti e sistema decisamente la propria classifica, grazie a tre vittorie consecutive (dieci se si considerano tutte le competizioni). Lo Slovan Bratislava resta invece a 0 punti e dice addio all’Europa.