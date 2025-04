Champions, Lautaro presenta la sfida col Barcellona: "Siamo arrabbiati ma pronti. Nello spogliatoio abbiamo parlato molto"

Dopo tre sconfitte consecutive, l'Inter è chiamata a riscattarsi nella notte più importante. Quella di Barcellona, in un match che rievoca piacevoli ricordi per i tifosi nerazzurri. Domani, alle ore 21, andrà in scena al Montjuïc il primo atto delle semifinali di Champions: a presentare il match è Lautaro Martinez che non ha nascosto il disappunto per il difficile momento vissuto dai nerazzurri. "Siamo arrabbiati, abbiamo fatto un ottimo percorso ma siamo mancati nelle ultime partite a livello fisico e mentale - le parole del Toro a Sky Sport -. E di questo siamo consapevoli. Ne abbiamo parlato e ci siamo detti tante cose. Siamo pronti per questa grande partita".