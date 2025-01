Champions: Inter, Milan e Atalanta puntano gli ottavi. Alla Juve serve un miracolo

Dentro a un mercoledì da leoni, con tutte le gare in simultanea, l'Italia si presenta ai nastri di partenza con tre squadre, Inter, Milan e Atalanta, con ottime o buone possibilità di centrare la qualificazione diretta agli ottavi e una, la Juventus, che può sperare in un miracolo ma, verosimilmente, si dovrà accontentare di migliorare la sua posizione in vista di un playoff che nasconde diverse insidie.



L'Inter, a quota 16 punti, ha un piede e mezzo nella Top 8. Con un pari contro il Monaco a San Siro, la questione sarebbe facilmente risolta ma, grazie alla differenza reti di +7, anche una sconfitta di misura potrebbe bastare agli uomini di Inzaghi per rimanere tra le migliori otto. I conti sono presto fatti: teoricamente l'Inter è raggiungibile da Bayer Leverkusen, Monaco, Feyenoord, Aston Villa, Lille e Brest. I tedeschi, attualmente ottavi, partono da una differenza reti di +6, gli inglesi da +5 e sfideranno rispettivamente Sparta Praga e Celtic, entrambe in casa. Sono le uniche due potenzialmente pericolose, mentre solo una tra Lille e Feyenoord che si affrontano può raggiungere la banda Inzaghi. Vincere, però, permetterebbe a Lautaro e compagni di chiudere tra le prime quattro e sperare in un cammino più morbido nella fase a eliminazione diretta.