Bayern-Inter è la sfida degli infortunati: Dumfries preoccupa ma Lautaro rientra già a Parma

La conta degli infortunati verso la supersfida di martedì prossimo a Monaco di Baviera parla di cinque giocatori ko per Kompany, ieri a San Siro per vedere da vicino i prossimi rivali europei, (più due da valutare), contro quattro giocatori ko (più tre da valutare) per Inzaghi. Tra sei giorni la situazione comunque rischia di essere più sbilanciata poiché, detto di Davies, Upamecano e Ito che staranno fuori a lungo, dalla Germania lasciano poche speranze per Neuer e Guerreiro mentre c'è più speranza per Goretzka e Coman. In casa Inter niente da fare per Dumfries - per il quale i tempi di recupero sembrano dilatarsi, potrebbero servire ancora 3-4 settimane -, Taremi e Zielinski. Ci sarà capitan Lautaro Martinez, che - come riferisce Sky - è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione già per la trasferta di sabato alle 18 contro il Parma. Stesso discorso per Dimarco e Arnautovic reduci da affaticamenti: hanno lavorato precauzionalmente a parte ma già venerdì si riuniranno alla squadra.