Bastoni: "Che orgoglio riportare l'Inter in alto in Europa. Ora cancelliamo tutto, la finale fa storia a sé"

"Con il lavoro di questi due anni siamo diventati una squadra credibile anche fuori dall'Italia, questo ci rende orgogliosi". Parole di Alessandro Bastoni a InterTV in vista della finale di Champions League contro il Psg, in programma sabato alle 21 a Monaco di Baviera. "Nella prima finale arrivavamo un po' come outsider, nessuno credeva potessimo raggiungere la finale - ha detto ancora il difensore nerazzurro - Abbiamo portato il marchio Inter a competere per due volte in tre anni per competizioni così importanti, siamo orgogliosi. Visto come ho reagito a Istanbul, spero tanto nella vittoria. Sarebbe veramente brutto perdere. Ci siamo goduti il cammino fin qua ma va cancellato quello che è stato: la finale è secca e completamente a sé. Qual è la forza della difesa? Vedere gli attaccanti come Lautaro e Thuram che ci danno una mano ci dà la forza di dare qualcosa in più quando siamo più stanchi. Non è una questione di difensori, è l'atteggiamento della squadra che ci aiuta".