Barcellona, si ferma Griezmann: a rischio per il Napoli

CHAMPIONS LEAGUE

Altri guai in casa Barcellona, che dopo le voci di problemi all'interno dello spogliatoio ora deve fronteggiare un infortunio importante che rischia di condizionare la rincorsa della squadra di Setien al Real Madrid e anche il cammino dei blaugrana in Champions League. Antoine Griezmann si è infortunato nell'ultimo match contro il Valladolid e, come informa il sito ufficiale del club, ha rimediato una lesione muscolare al quadricipite destro.

Un guaio muscolare che, come informa il comunicato del Barcellona, verrà valutato con maggiore attenzione con il passare dei giorni ma che rischia di far saltare diverse partite all'attaccante francese, compreso il ritorno degli ottavi di Champions League in programma al Camp Nou contro il Napoli il prossimo 8 agosto.

Vedi anche Champions League Atalanta e City al top, Juve e Barça in calo. Sarà la Coppa delle sorprese