Champions League: Atletico agli ottavi con la Lazio, il Psg pareggia al 98' col Newcastle. Barcellona qualificato

CHAMPIONS LEAGUE

Simeone supera 3-1 il Feyenoord, è 1-1 tra inglesi e francesi grazie al rigore di Mbappé. Catalani ok col Porto, City primo

© Getty Images L'Atletico Madrid e la Lazio sono agli ottavi di finale di Champions League: il 3-1 degli spagnoli al Feyenoord firmato da due autoreti (Geertruida e Gimenez) e dal gol di Hermoso qualifica sia Simeone che Sarri. Nel girone del Milan, il rigore di Mbappé al 98' regala l'1-1 al Psg con il Newcastle. Passa il turno il Barcellona, che rimonta 2-1 il Porto con Cancelo e Joao Felix. Il City blinda il primo posto rimontando 3-2 il Lipsia.

GRUPPO E

Mbappé tiene in vita il Psg: il rigore al 98' del fenomeno di Luis Enrique regala l'1-1 contro il Newcastle ai francesi e il momentaneo secondo posto del girone che comprende anche il Milan. I parigini hanno subito la prima occasione, con una serie di rimpalli che favorisce Fabian Ruiz, ma l'ex Napoli manda alto sopra la traversa, poi è l'ex Monaco, di tacco, a impegnare Pope. Al 24', però, passano gli inglesi: conclusione di sinistro di Almiron, Donnarumma para ma lascia il pallone nei pressi di Isak, che non sbaglia e fa 1-0. Nella ripresa, Mbappé sbaglia due clamorose occasioni solo davanti al portiere ospite, poi si carica la squadra sulle spalle e al 98' segna il gol più importante della stagione del Psg: calcio di rigore per fallo di mano di Livramento e Marciniak assegna il tiro dagli undici metri. Il fenomeno dei parigini non sbaglia, segnando l'1-1 nel finale. Ci sarebbe anche tempo per il 2-1 (che avrebbe eliminato i rossoneri), ma il colpo di testa di Barcola finisce alto. Ora, la formazione di Luis Enrique è seconda a -3 dal Dortmund e a +2 su Newcastle e Milan: vincendo in casa dei tedeschi chiuderebbe addirittura in vetta il girone, mentre i Magpies devono battere i rossoneri e sperare che al Signal Iduna Park finisca con un mancato successo dei transalpini.

GRUPPO F

L'Atletico di Simeone fa un grandissimo regalo alla Lazio: battendo 3-1 il Feyenoord, regala gli ottavi di finale ai biancocelesti. La partita del De Kuip si sblocca già al 14' con l'incredibile autogol di Geertruida, che tutto solo devia nella sua porta un innocuo cross. Gli olandesi insistono ma al 57' Hermoso trova un arcobaleno di destro che finisce sul secondo palo e vale il 2-0. Nel finale, Wieffer prova a riaprire i giochi per i padroni di casa, ma la seconda autorete di giornata, quella di Gimenez su calcio di punizione battuto da Molina, chiude definitivamente i giochi. Simeone è agli ottavi di finale insieme alla Lazio, che vincendo al Wanda Metropolitano potrebbe addirittura chiudere al primo posto il girone, mentre ai colchoneros basterà un pari. Già definito, invece, il futuro del Feyenoord: giocherà in Europa League.

GRUPPO G

Con tanta sofferenza e in rimonta, il City batte 3-2 il Lipsia, blindando ufficialmente il primo posto. A sorpresa, a passare in vantaggio all'Etihad sono i tedeschi: direttamente dal rinvio del portiere Blaswich, Openda riceve e batte Ederson per l'1-0 ospite. Il belga, però, non si accontenta e al 33' raddoppia con un'azione in solitaria chiusa con un destro sul primo palo. Al 54', il solito Haaland accorcia le distanze per i campioni d'Europa in carica sfruttando l'assist di Foden, che poi trova il pareggio con un preciso sinistro all'angolino, segnando il 2-2. L'inerzia sembra in favore dei padroni di casa, ma il Lipsia spaventa gli inglesi e si vede annullare il possibile 3-2. A trovare il gol decisivo è però proprio la formazione di Guardiola: Julian Alvarez riceve da Foden e di sinistro insacca dal centro dell'area, regalando il successo ai suoi. Ad andare in Europa League è invece lo Young Boys, che batte 2-0 la Stella Rossa: decidono l'autorete di Nedeljkovic all'8' e il gol di Blum al 29'. Svizzeri a +3 sui serbi con il vantaggio dei confronti diretti: la formazione di Belgrado è fuori da tutto.

GRUPPO H

Lo Shakhtar mantiene vivo il sogno di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: fondamentale l'1-0 all'Anversa che, invece, è già fuori da tutto e ancora senza punti. La formazione di casa (anche se si gioca ad Amburgo) passa in vantaggio al 12': Matviyenko si fionda sul calcio di punizione battuto da Zubkov e di testa supera Butez. I belgi provano a rispondere con il destro di Balikwisha che non impensierisce Riznyk. Prima dell'intervallo, gli ucraini sfiorano ancora il gol con la deviazione di Newerton respinta dal portiere ospite e con la ribattuta di testa di Sudakov che manda alto. Nella ripresa, ancora Butez compie un miracolo sul sinistro di Azarov, con la sfera che finisce anche sulla traversa. Al 62', stesso scenario: sinistro di Stepanenko e parata decisiva dell'estremo difensore dei belgi, con la sfera che impatta nuovamente sul montante. La partita resta in discussione e allora c'è bisogno un intervento di Riznyk su Alderweireld nel recupero per preservare l'1-0. Risultato importantissimo, dato che consentirà allo Shakhtar di giocarsi tutto al Dragão contro il Porto nell'ultima giornata della fase a gironi. Il Barcellona vola agli ottavi di finale di Champions League, ma deve soffrire per avere la meglio sul Porto, che perde 2-1 ma è ancora in corsa. I lusitani spaventano Montjuic a metà primo tempo, ma il tap-in di Taremi arriva in posizione irregolare e così il potenziale 0-1 viene annullato. Il vantaggio ospite è rimandato di pochi minuti, perché al 30' Pepê insacca dopo la conclusione di Taremi respinta da ter Stegen. Al 32', però, arriva il pareggio, ed è una perla di Cancelo, che sfonda sulla sinistra e di destro la mette sul secondo palo. I catalani la ribaltano al 57' grazie a Joao Felix, che riceve l'assist del connazionale ex Inter e Juventus e fa 2-1. Il Porto è ora chiamato ad ottenere almeno un pareggio in casa per passare da secondo in virtù del vantaggio negli scontri diretti con lo Shakhtar.