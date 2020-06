Champions: non solo Lisbona, anche Francoforte vuole le finali

Non solo Lisbona. Anche Francoforte è pronta a ospitare un'eventuale Final Eight della Champions League, dopo l'intenzione di Istanbul di rinunciare per non ospitare un evento a porte chiuse. Lo riferisce la 'Bild'. "In linea di principio, siamo interessati e ne stiamo parlando", ha confermato il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte Markus Frank. La Uefa starebbe cercando un sito in grado di fornire quattro stadi in un raggio di 100 km e nella zona di Francoforte ci sono gli impianti dell'Eintracht e quelli delle città vicine di Magonza, Sinsheim (Hoffenheim), Darmstadt, Wiesbaden, Kaiserslautern e Karlsruhe.