CHAMPIONS LEAGUE: POKER DI PSV E DINAMO ZAGABRIA NEGLI ANTICIPI

Vittorie nette di Psv Eindhoven e Dinamo Zagabria nei due anticipi della quarta giornata di Champions League. Gli olandesi del Psv hanno battuto per 4-0 gli spagnoli del Girona con le reti di Flamingo e Tillman nel primo tempo, Bakayoko e autogol di Krejci nella ripresa. Spagnoli in dieci nel secondo tempo per l'espulsione di Martinez. Nell'altra partita, vittoria esterna della Dinamo Zagabria per 4-1 in casa dello Slovan Bratislava. Padroni di casa in vantaggio con Strelec dopo cinque minuti, poi la rimonta croata con Spikic, Sucic e doppietta di Kulenovic nella ripresa. In classifica, il Psv ha ora 5 punti mentre la Dinamo 7. Il Girona resta a 3 punti, mentre lo Slovan è sempre a 0.