Champions League, Pessotto: "La Juventus ha avuto qualche infortunio che ha tolto continuità"

Gianluca Pessotto appare soddisfatto per il sorteggio dei play-off di Champions League che vedrà la Juventus affrontare il PSV Eindhoven. Il dirigente bianconero ha commentato a Sky Sport l'incontro con gli olandesi, già sconfitti nel corso della prima giornata del girone: "E' bello evitare un derby italiano subito perchè ci consentirà di portare due squadre al turno successivo. Abbiamo giocato la prima partita contro di loro, siamo convinti di poter passare il turno, però dobbiamo arrivarci nel migliore delle condizioni possibili - ha spiegato l'ex difensore -. La Juventus deve avere fiducia in quello che stiamo facendo, nel valore dei giocatori, nelle tante cose buone e negli errori da non rifare. Dobbiamo crederci, ricompattarci per trovare una soluzione unica. All'inizio eravamo completi, freschi e quindi c'era grande entusiasmo, però qualche infortunio di troppo ha fatto sì che tanti giocatori dovessero giocare con continuità. In alcuni momenti è mancata freschezza, ma è una squadra giovane e deve crederci di poter arrivare".