Champions League, Italiano: "Sono contentissimo, il Bologna ha un'identità"

La vittoria necessaria per rianimare la rincorsa ai playoff per gli ottavi di Champions non è arrivata. Ma Vincenzo Italiano si tiene strettissimo il pareggio di Lisbona con il Benfica a reti inviolate: "Sono contentissimo per la prestazione e risposta dei giocatori che hanno avuto spazio e che fin qui ne avevano avuto meno. Adesso abbiamo un'identità a prescindere da chi giochi, siamo una squadra completa all'interno della quale chiunque entri sa cosa fare e cosa chiedo". "Sono felice anche dell'attegiamento del primo tempo, perché il Benfica è squadra forte, che segna e pressa tanto: se non c'è riuscita è merito nostro. Questa volta ci è mancato qualcosa davanti e non dietro, questione di dettagli. Avevo preparato la partita per inserire negli ultimi 20 minuti giocatori freschi, ma non sempre chi entra riesce a incidere. Ma abbiamo fatto una grande prestazione", aggiunge.