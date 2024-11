CHAMPIONS LEAGUE, GIL MANZANO ARBITRA ASTON VILLA-JUVENTUS

La Uefa ha designato lo spagnolo Jesus Gil Manzano come arbitro di Aston Villa-Juventus, gara valida per la 5.a giornata della Champions League in programma mercoledì sera (ore 21.00) al Villa Park di Birmingham. Assistenti Diego Barbero e Angel Nevado, quarto ufficiale Juan Martinez Munuera, al Var Alejandro Hernandez e Guillermo Cuadra. Per Lille-Bologna, in programma sempre mercoledì alle 21.00 al Dall'Ara, designato l'inglese Michael Oliver, assistenti Stuart Burt e James Mainwaring, quarto ufficiale Chris Kavanagh, al Var Jarred Gillett e lo scozzese Andrew Dallas.