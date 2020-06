Champions League, dalla Germania: le finali a Lisbona

L'INDISCREZIONE

Sembra ormai certo che la finale di Champions League 2019-20 si giocherà in Portogallo a Lisbona. Secondo quanto raccontato dal quotidiano tedesco Bild, la città lusitana, avebbre superato la concorrenza di Francoforte e Mosca, dopo l'addio a Istanbul, sede scelta da tempo per l'epilogo della massima competizione europea, dove però tutto si sarebbe svolto a porte chiuse. La decisione sarà ufficializzata in occasione dell'Esecutivo Uefa del 17 giugno prossimo e allo stesso tempo verrà dato l'ok alle inedite "final eight". Un agosto da Champions

Stando al giornale tedesco non c'è più un club portoghese nella competizione e il Portogallo soddisfa le richieste dell'Uefa anche per il numero di stadi richiesti. L'Uefa è intenzionata a far ripartire la massima competizione europea per club ad agosto con i quattro ottavi di finale che sono ancora in sospeso a causa dello stop per il coronavirus.

Sarà anche una bella occasione per Cristiano Ronaldo che giocherebbe a casa sua una finale che con la Juventus non ha ancora raggiunto.