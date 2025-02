Champions League Concacaf, Messi trascina Inter Miami a ottavi

Sempre a proposito di Messi, invece, la Major League Soccer ha multato il capitano dell'Inter Miami per un importo non rivelato per aver messo la mano sul collo di un assistente allenatore del New York City FC. L'incidente è avvenuto durante il pareggio per 2-2 di sabato scorso. Messi stava uscendo dal campo dopo il fischio finale dopo aver ricevuto un cartellino giallo per uno scambio verbale con l'arbitro Alexis Da Silva. L'Mvp in carica della lega ha scambiato qualche parola con l'assistente allenatore di New York Mehdi Ballouchy e si è tappato la bocca mentre due assistenti di Miami intervenivano. Messi ha quindi iniziato ad allontanarsi, poi si è girato verso Ballouchy e gli ha messo la mano destra sulla nuca.