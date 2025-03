Champions League, Al-Khelaifi: "Possiamo scrivere la storia del Psg"

E' stata "una serata magnifica per noi, per il club, per la sua storia. Ho parlato con i giocatori prima della partita e ho detto loro che potevano scrivere la storia". Lo ha detto il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, che sui ha condiviso le sue riflessioni sulla performance della sua squadra dopo aver trionfato contro i rivali inglesi. "Non è stato affatto facile, il Liverpool merita tutto il nostro rispetto. Sono una grande squadra e una delle migliori, se non la migliore al mondo in questo momento. I nostri giocatori, l'allenatore, lo staff, Luis Campos… Onestamente, tutti abbiamo sognato questo momento. Hanno fatto un lavoro straordinario. Ora festeggiamo ma la strada è ancora molto lunga", aggiunge.