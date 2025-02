Champions, Joao Felix: "Tanta delusione, abbiamo tutti da imparare"

"C'è tanta delusione. Anche a livello personale, avevo tanta voglia di giocare la Champions con il Milan e invece ho disputato solo due partite. Questo è il calcio, dobbiamo imparare tutti giovani e vecchi". Lo ha detto l'attaccante del Milan Joao Felix ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione dei rossoneri dalla Champions League per mano del Feyenoord. "Stavamo controllando la partita e stavamo per fare il secondo gol - ha aggiunto il portoghese - Loro non avevano mai creato pericoli. Poi dopo l'espulsione la partita è stata completamente diversa".