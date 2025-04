Champions, il Barça chiede di anticipare la gara col Valladolid: no secco della Liga

Come riporta il quotidiano spagnolo, lunedì è emerso che il Barcellona ha inviato una lettera a LaLiga chiedendo di anticipare l’orario della partita contro il Valladolid alle 14:00, 16:15 o 18:30 dello stesso sabato. Secondo le fonti citate però, la Liga non ha intenzione di cambiare l’orario già stabilito, poiché lo scorso 7 aprile il club blaugrana non fece alcuna richiesta alla Liga per valutare l’opportunità di anticipare ulteriormente l’incontro, nel caso in cui il Barça avesse superato i quarti di finale, come poi è accaduto, e gli fosse stata assegnata la semifinale di ritorno al martedì.