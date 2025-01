Il forte vento ha ritardato la partenza del Bologna alla volta di Lisbona, dove domani i rossoblù disputeranno l'ultima gara di questa Champions League sul campo dello Sporting. Il decollo del volo charter rossoblù era in programma per le 15, ma a causa delle condizioni meteo è slittato di circa 45 minuti. Era stata presa in considerazione l'ipotesi di partire da Venezia, ma poi si è riusciti a organizzare la partenza dal Marconi di Bologna.