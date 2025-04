Champions, Flick: "Barcellona può sognare, ma piedi per terra"

"Possiamo sognare, ma i giocatori e gli allenatori devono rimanere con i piedi per terra. Bisogna mettere tutta la carne sul fuoco per continuare. Vogliamo continuare a non perdere quest'anno, ma dobbiamo dare il massimo contro un avversario molto forte". Il Barcellona è visto come il favorito nella sfida di domani in Spagna contro il Dorussia Dortmund per l'andata dei quarti di Champions League ma l'allenatore Hans Flick predica prudenza. Tra i blaugrana potrebbe rientrare Raphinha. "Abbiamo aspettato, dopo la sosta per le nazionali, che si riprendesse. Quello che vedo in allenamento è lo stesso di prima: è molto attivo, sveglio e con dinamicità... Dimostra di essere pronto per la partita di domani", sottolinea Flick. Il Borussia verrà per fare la partita: "Molte cose nel calcio hanno a che fare con la fiducia. I risultati recenti del Borussia gli hanno dato fiducia nel gioco. Hanno migliorato il passo in profondità, hanno ritmo e velocità in attacco, pensano e giocano all'attacco... e sono aspetti che dobbiamo padroneggiare", conclude il tecnico del Barcellona.