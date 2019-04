Champions, Figo vota Juve: "Bianconeri tra i favoriti, CR7 numero uno"

08/04/2019

In occasione della presentazione de "La notte dei Re", Luis Figo carica la Juve in vista del primo round contro l'Ajax. "Per me i bianconeri sono tra i favoriti per vincere la Champions - ha spiegato il portoghese -. Cristiano Ronaldo è il numero uno e lo sta dimostrando anche in Italia". "Gli olandesi hanno dimostrato di essere una squadra veloce con calciatori giovani e di qualità, ma la Juve ha dalla sua parte l'esperienza", ha aggiunto.