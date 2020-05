Champions: dai quarti "one shot" alla Final Four, ecco il piano B di Ceferin

UEFA

SIMONE MALAGUTTI

La riunione dell’esecutivo Uefa prevista per il 27 maggio slitta al 17 giugno ufficialmente per motivi formali, cioè il ritardo di alcune città nel confermare la disponibilità ad ospitare l'Europeo posticipato: questioni di impegni organizzativi che si sovrappongono con quelli calcistici. Tra queste Monaco di Baviera, Copenaghen (alle prese con l’organizzazione di 3 tappe del Tour de France 2021) e Amsterdam (che tra fine giugno e inizio luglio del prossimo anno ospiterà l'Awakenings Festival di musica elettronica e un'importante rassegna teatrale). Intanto l’Italia e le altre federazioni in ritardo sulla ripartenza avranno quindi un po’ piu di tempo (fino al 17 giugno, appunto) per comunicare alla Uefa date, format (compresa l'ipotesi playoff) e modalità di conclusione dei campionati. Tuttavia, meglio cautelarsi, e così l’organismo presieduto da Aleksander Ceferin nel prossimo esecutivo discuterà il piano B per snellire l'attuale formula delle coppe in caso di ulteriori ritardi. Fermo restando che la speranza rimane quella di riuscire a completare Champions ed Europa League senza alterarne la formula.

LE IPOTESI CHAMPIONS

Si giocherebbero regolarmente i quattro ritorni degli ottavi rimasti in sospeso, poi via ai tagli: quarti in gara secca più Final Four a Istanbul, con due semifinali in gara unica e finale nel giro di 4 giorni. Totale partite: 11 e non più 17. Ovviamente il tutto a porte chiuse. L'idea è quella di far disputare le gare secche dei quarti in casa del club con il miglior coefficiente Uefa. Soluzione che penalizzerebbe l’Atalanta, 50° nel ranking e quindi dietro a qualunque possibile rivale, e in parte il Napoli (ammesso che superi il Barcellona), 16° in graduatoria e in vantaggio solo sui bergamaschi e sul Lipsia. Per quanto riguarda la Juventus (5° posto), SE dovesse superare il Lione giocherebbe fuori casa se incrociasse Real, Atletico, Barca o Bayern, che la precedono in classifica; allo Stadium in tutti gli altri casi, essendo meglio piazzata anche di due potenziali favorite come Manchester City e PSG. La formula della gara unica in casa di chi ha il migliore coefficiente si estenderebbe anche ai turni preliminari estivi necessari per accedere alle coppe della prossima stagione.