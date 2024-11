Arbitro dell'Azerbaigian per Bologna-Monaco, gara valida per la quarta giornata della Champions League in programma martedì 5 novembre alle ore 21. A dirigere il match è stato designato dall'Uefa Aliyar Aghayev che sarà assistito da Zeynal Zeynalov e Akif Amirali. Quarto uomo Elchin Masiyev. Al Var Pascal Müller (Ger), assistente Var Christian Dingert (Ger).