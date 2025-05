Champions: 'Arte e trionfo', stampa estera celebra Psg e Luis Enrique

"L'arte e il Trionfo". Titola così l'Equipe celebrando il successo per 5-0 sull'Inter nella finale di Champions League del Psg, per la prima volta campione d'Europa. "Dopo tanti anni, Parigi è finalmente il re d'Europa", scrive invece Le Parisienne. Per Le Figaro, quello di Luis Enrique è "un capolavoro per entrare nella leggenda". La tedesca Bild esplode con un emblematico "Che Finale!", aggiungendo: "Parigi in delirio, Inter in lacrime". La spagnola AS punta il dito sui soldi spesi dai proprietari qatarioti: "Una Champions League da 2,283 miliardi di euro!", spiegando: "Dopo 15 anni di ingenti investimenti, Qatar e PSG conquistano l'Europa. Luis Enrique vince il suo secondo titolo con una manina sublime. Doué, MVP. Achraf aprì il conto". Mentre Marca celebra l'allenatore spagnolo: "Luis Enrique firma il suo capolavoro e incorona il PSG con il suo primo titolo di Champions League". "Italiani massacrati a Monaco", scrive in Inghilterra il Daily Mail, che esalta "i giganti francesi". Oltreoceano, il brasiliano Folha de S. Paulo scrive: "Il Psg annienta l'Inter e vince con autorevolezza la sua prima Champions", mentre in Argentina il Clarin parla di "umiliazione" per l'Inter.